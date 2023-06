Kremlin: Prigozjin verhuist na muiterij Wagner naar Wit-Rusland

Een ander belangrijk onderdeel van de deal is dat Prigozjin niet vervolgd zal worden voor zijn muiterij. Ook de Wagner-strijders die aan de muiterij deelnamen zullen niet vervolgd worden. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov: „We hebben hun heldendaden aan het front altijd gerespecteerd.”

Tekst gaat door onder de video. Video: Prigozjin liet zaterdag een schok door Rusland toen hij de controle van Rostov-aan-de-Don overnam en op leek te rukken naar Moskou.

Peskov zei dat Loekasjenko had aangeboden om te bemiddelen omdat hij Prigozjin al ongeveer twintig jaar persoonlijk kent. De Russische president Vladimir Poetin stemde daarmee in. Volgens het Kremlin was de belangrijkste reden om de deal te sluiten „te voorkomen dat er Russisch bloed zou worden vergoten.” Prigozjin liet zich in vergelijkbare woorden uit nadat hij zijn muitende troepen, die op weg waren naar Moskou, het bevel had gegeven rechtsomkeert te maken.

De muiterij door Wagner zal volgens het Kremlin „in geen geval” gevolgen hebben voor de strijd in Oekraïne.