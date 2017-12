’Thierry Baudet bedelt om subsidie’

„Het leuke is dat gaat dan ook nog eens een keer ten koste van het geld wat de andere politieke partijen krijgen, want er is een vast bedrag te verdelen en hoe meer wij krijgen, hoe minder er overblijft voor hen”, luidt de boodschap op Twitter.

Op de website van Forum van Democratie wordt ook gevraagd aan leden om andere mensen lid te laten worden. „De peildatum voor de toekenning van subsidies is 1 januari 2018. Maak dus nog dit jaar iemand anders lid van FVD.”

Groei

Forum voor democratie is het afgelopen jaar enorm gegroeid. „Door de enorm snelle ledengroei bij FVD begint dit al tot de nodige onrust te leiden bij de VVD, D66, CDA en PvdA die door de groei van FVD nu flink gekort worden op hun budget.” Aldus de website van de partij.