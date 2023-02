Zelfrijdende taxi stopt er midden in San Francisco mee

Vorige week stopte een zelfrijdende taxi van Waymo, nu nog zonder passagiers, tijdens de ochtendspits zonder enige reden midden op een drukke doorgaande weg. Er ontstond al snel een file van meer dan drie kilometer achter het stilstaande voertuig. Technici van Waymo moesten er aan te pas komen om de auto (handmatig) weer in beweging te krijgen.

Een week eerder moest de brandweer, druk bezig een uitslaande brand te blussen, vol afgrijzen toekijken hoe een zelfrijdende taxi van Cruise weigerde te stoppen voor de uitgerolde brandslangen die op straat lagen. Reddingswerkers moesten zich fysiek op de motorkap storten en de voorruit stukslaan om het voertuig tot stilstand te brengen.

Waymo en Cruise, respectievelijk eigendom van Meta en General Motors, zijn de twee grootste aanbieders van de dienst in San Francisco. Beide bedrijven hebben honderden miljoenen in de technologie gestoken.

Waymo biedt in de buitenwijken van enkele steden in Arizona al sinds eind 2020 met succes ritjes met een zelfrijdende taxi aan. Maar in de praktijk blijkt het verkeer in een grote stad toch hele nieuwe problemen op te werpen. „Als je in een rustige straat in een buitenwijk stil komt te staan, is er niet veel aan de hand. In een grote stad heb je dan direct een groot probleem,” stelt Matt Wandley, een professor die gespecialiseerd is opkomende autotechnologieën.