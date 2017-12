Fotograaf mishandeld bij melding autobrand Rotterdam

De fotograaf reed in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 02:14 uur langs een voertuig op de Jonker Fransstraat, dat op de stoep geparkeerd stond met daaromheen een groepje jongeren. Niet veel later om 02:22 uur kwam er een melding binnen voor een autobrand op dezelfde locatie.

De fotograaf kwam ter plaatse en er bleek één persoon zelf met een broekspijp in brand te staan. Toen dit was gedoofd heeft de man vanaf een afstandje een foto gemaakt van het incident. Het groepje jongeren was hier niet van gediend en begon de man te duwen. De fotograaf viel op de grond en kreeg rake schoppen en klappen tegen zijn hoofd en lichaam. Hij raakte daardoor dusdanig gewond dat een ambulance ter plaatse is gekomen. Ook zijn apparatuur is beschadigd geraakt.

De politie heeft in de directe omgeving gezocht naar de jongeren maar heeft ze niet meer aangetroffen. Het is niet bekend of het groepje jongeren bij de auto hoorde. De fotograaf in kwestie heeft aangifte gedaan.