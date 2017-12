PvdA-Kamerlid verzet zich tegen aftreden

De PvdA’er heeft in zijn vorige functie als directeur van een sociale werkplaats honderden mensen via een schijnconstructie aan het werk gesteld, zo heeft de rechter geoordeeld. Dat is tegen het zere been van de partij, die zich juist fel uitspreekt tegen schijnconstructies.

In een verklaring die hij op twitter heeft gedeeld, zegt Moorlag zaterdag: „Zolang geen zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden en daardoor niet transparant en deugdelijk verantwoording kan worden afgelegd, zal ik geen gehoor geven aan de oproep van het partijbestuur en deze positie in de fractie innemen.”

Fractie

PvdA-leider Asscher had eerder nog laten weten dat Moorlag kan aanblijven omdat die als directeur geen kwade intenties had gehad, maar had geprobeerd de kosten te drukken om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Wanneer de fractie zich zal buigen over het lot van Moorlag is nog onbekend. Volgens een woordvoerder in ieder geval niet deze zaterdag.

Als Moorlag tegen zijn zin uit de fractie zou worden gezet, zou hij in de Tweede Kamer kunnen blijven als zelfstandig Kamerlid. De PvdA-fractie zou dan nog maar acht koppen tellen.

