Deze zussen hebben een vuurwerkshop: ‘We zijn bijna tussen het kruit geboren'

Monique en Saskia weten niet beter dan dat vuurwerk erbij hoort. Zeven jaar geleden hebben de zussen de vuurwerkverkoop van hun vader overgenomen. “Eindejaar zitten we in de kelder, alias het ‘kruitvat’. Dat zijn drie dolle dwaze dagen. We hebben dan geen besef meer of het ochtend is of middag”, vertelt Monique.

KICK

Het heeft Monique altijd gefascineerd dat er uit zo’n klein potje zoveel glitter en twinkel kan komen. “Als springmeester steek ik ook vuurwerk aan op grote shows, bruiloften of bedrijfsfeesten.

Daar komt veel bij kijken: een veilige locatie, vergunningen, en je bent een hele dag aan het opbouwen voor een show van tien minuten. Het is altijd spannend of het gaat zoals je in gedachten had. Maar als het lukt, geeft dat zo’n kick!”

BEZORGDER

Het komt zelden voor dat twee vrouwen de inkoop en verkoop van vuurwerk doen, zegt Saskia. “Ik denk wél dat wij bezorgder zijn.”

Tegen kinderen in nylon jasjes zeggen de zussen: “Trek een andere jas aan, want daar branden gaten in. En zorg dat mama, papa, of een andere volwassene, in de buurt blijft”, vertelt Saskia.

