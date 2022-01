Zuid-Koreaanse plantendief vast in VS na stelen vetplanten

Binnenland

Minder auto’s gestolen maar katalysator in trek bij dieven

Het blijft goed gaan in de strijd tegen autodiefstal. In 2021 is het aantal gestolen wagens met 16% procent gekelderd ten opzichte van 2020 en dat is de grootste daling in vijf jaar tijd. Afnames zien we ook bij zware bedrijfswagens (-48%) en motorfietsen (-7%).