D66-lijsttrekker Jetten haalt uit naar VVD: ’Yesilgöz speelt met vuur’

In zijn eerste toespraak als D66-leider heeft Jetten zaterdagmiddag weinig warme woorden over voor rechtse partijen. „De VVD liet het kabinet vallen om oorlogskinderen buiten de deur te houden”, stelt Jetten. „Waar Rutte de afgelopen twee verkiezingen nog beloofde geen coalitie meer te vormen met de PVV, dreigt Dilan Yesilgöz terug te glijden naar de polarisatie van de vorige generatie door de deur voor Wilders op een kier te zetten. Dat is spelen met vuur.”

Volgens Jetten moet ’de politieke generatie die nu opstaat afscheid nemen van de haat van het tijdperk-Wilders’. „Zelfs een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen”, zegt hij. Toch gooit Jetten de deur naar een eventuele toekomstige samenwerking met de VVD niet dicht: „Echte liberalen, u bent welkom bij D66”, voegt hij toe.

VVD-lijstrekker Dilan Yesilgöz.

Ook uithaal naar Van der Plas

Jetten haalt ook uit naar BBB-leider Caroline van der Plas. „Zij wil verschillen wel overbruggen door gewoon van elke rechtse partij iemand op de kieslijst te zetten”, zegt hij, doelend op de politici van JA21 en de PVV die Van der Plas heeft aangetrokken voor de BBB-kandidatenlijst.

In zijn toespraak benadrukte Jetten dat hij in de verkiezingscampagne de nadruk wil leggen op D66 als onderwijs- én klimaatpartij. „Wij zijn de partij van Jan Terlouw, van het redelijk alternatief. Wij zijn de partij van Hans van Mierlo, van eerlijk delen in een schoon land”, aldus Jetten.

Op dit moment heeft D66 in de Tweede Kamer 24 zetels. In de peilingen staat de partij op zwaar verlies.