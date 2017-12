December: Ivana, Estavana, Gordon en meer...

Maar niet heus

Half Nederland – oké, dat is overdreven – zit aan de buis gekluisterd, voor niks. Geen Rogier, geen Manuel. Gordon kan het niet en dus komt er aan het einde van de reeks Gordon gaat trouwen, maar met wie? geen huwelijk. Mensen boos, mensen verdrietig, maar RTL scoorde goede kijkcijfers. Lees meer

Knokken tot je erbij neervalt

Estavana Polman op ’halve kracht’ na de geboorte van JessLynn een paar maanden eerder, Nycke Groot op ’halve kracht’ na een recente blessure: het Nederlands handbalteam kende geen optimale voorbereiding voor het wereldkampioenschap in Duitsland. Maar wel een zo goed als optimaal resultaat: derde! Dat is dus gewoon een medaille! Omdat er een nieuwe vedette opstaat: Lois Abbingh is de naam, doelpunten maken haar vak. On-waar-schijn-lijk goed. Lees meer

Wat gebeurde er met Ivana?

’Nederlands model valt van balkon in Kuala Lumpur.’ Dat is raadselachtig, maar in eerste instantie niet voor de Maleisische politie, die de dood van de 18-jarige Ivana Smit afdoet als een ongeluk. Daar legt de verdrietige familie zich niet bij neer en met succes: er komt een nieuw onderzoek naar de toedracht van de fatale val. Lees meer

Shakil (15) doodgestoken; leeftijdsgenoten zitten vast

Waarom moest Shakil dood? De Almeerse puber komt in Almere-Buiten aan zijn einde na messteken. De verdachten zijn twee leeftijdsgenoten. Niemand weet wat, niemand weet hoe. En al helemaal niemand weet waarom… Lees meer

Door de bomen het Bosz niet meer zien

De start was prachtig: koploper in de Bundesliga, een voorsprong op Bayern en oogstrelend voetbal. Peter Bosz begint in Duitsland zoals hij eindigde in Nederland: fantastisch… Maar Borussia Dortmund raakt na enkele weken wel in een glijvlucht, naar beneden dus. In december is het klaar. Bosz wordt ontslagen. Lees meer

Keizer moet wijken

Een beetje wrang is het wel. Een knappe zege op PSV, uit gewonnen bij AZ, en achterstand op de Eindhovenaren gehalveerd en dan wordt een door Ziyech gemiste penalty je fataal. Goed, Marcel Keizer moet dus weg bij Ajax en in zijn kielzog verdwijnen ook Hennie Spijkerman en… clubicoon Dennis Bergkamp. Lees meer

Waar is Remon Bruinsma?

Na een avondje stappen is de 18-jarige Remon Bruinsma spoorloos. Zoekactie na zoekactie wordt op touw gezet, maar geen spoor voor de vriendelijke jongeman. Tegen het eind van het jaar blijft de vraag hangen: waar is-ie? Lees meer

