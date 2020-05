Twee Amerikaanse kapsters besmetten mogelijk 147 mensen met coronavirus

De ene kapster weet sinds vrijdag dat ze het virus heeft. Tussen 12 mei en 20 mei heeft ze 84 klanten in haar stoel gehad en is ze met 7 collega’s in aanraking gekomen. De andere kapster testte dit weekend positief. Ze werkte afgelopen week vijf dagen en knipte toen 56 mensen. Volgens Fox News had ze last van milde klachten.

De kapsters en hun klanten droegen allemaal een mondkapje. Ze hebben allemaal het advies gekregen om voorlopig in quarantaine te gaan. „We hopen dat het strikte beleid wat betreft mondkapjes van deze kapsalon ervoor gezorgd heeft dat het virus zich hier niet verder verspreid”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Kapsalons in de staat Missouri mochten 4 mei weer open nadat de maatregelen rondom het coronavirus versoepeld werden. Deze kapsalon is voorlopig gesloten en wordt grondig gereinigd.