Eerste Hongkonger veroordeeld onder nieuwe veiligheidswet

De veroordeelde Tong Ying-kit (24) reed een jaar geleden op zijn motor in op agenten van de oproerpolitie, van wie er drie gewond raakten. Hij had een protestvlag bij zich met daarop de leus om Hongkong te bevrijden. Hij was ook aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag. De rechters lieten dit buiten beschouwing. Tong betoogde op 1 juli, de dag dat de nieuwe wet inging.

Inmiddels zijn ruim 120 mensen onder het mom van de internationaal bekritiseerde veiligheidswet gearresteerd, onder wie mediaondernemer Jimmy Lai en prodemocratische activisten. Ruim de helft is aangeklaagd. Beijing wil met de wet zijn greep op Hongkong versterken. De veiligheidswet verbiedt staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging.

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International (AI) noemt de veroordeling van Tong een onheilspellend moment voor de mensenrechten in Hong Kong. Het vonnis onderstreept het „ontnuchterende” feit dat het uiten van bepaalde politieke meningen in de stad nu officieel een misdrijf is, mogelijk bestraft met levenslange gevangenisstraf, aldus AI in een verklaring: „Dit voelt als het begin van het einde voor de vrijheid van meningsuiting in Hongkong. Mensen moeten vrij zijn om tijdens protesten politieke slogans te gebruiken, en Tong Ying-kit mag niet worden gestraft voor het uitoefenen van zijn recht op vrije meningsuiting.”