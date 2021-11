Vijfde slachtoffer met schotwond meldt zich bij de Rotterdamse politie

Rotterdam - Een vijfde vermeend slachtoffer met een schotwond die hij of zij zou hebben opgelopen tijdens de rellen in Rotterdam vrijdagavond heeft zich gemeld bij een politiebureau. Dat meldt de politie op Twitter. De Rijksrecherche gaat onderzoeken of de verwonding het gevolg was van een kogel afkomstig uit een politiewapen.