Voor de derde keer deze winter kunnen de ijzers uit het vet Wonderschaatsbaan Winterswijk trekt schaatsers uit hele land

Door Edwin Rensen

We kunnen weer schaatsen! Ⓒ Robert Hoetink

Het is eigenlijk geen nieuws meer. Maar bijzonder blijft het wel. In Winterswijk wordt woensdagochtend geschaatst op natuurijs. Na één nachtje matige vorst, konden de ijzers weer uit het vet. De baan trekt inmiddels schaatsers uit het hele land. En de winter mag tot nu dan relatief zacht lijken, in Winterswijk hebben ze goede hoop dat het een lang schaatsseizoen wordt.