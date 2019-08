Stewardess overlijdt aan mazelen

De werkneemster van El Al en moeder van drie kinderen heeft in totaal vier maanden in coma gelegen.

Rotem Amitai werd volgens Times of Israel ziek tijdens een vlucht van Amerika naar Tel Aviv.

Een paar dagen na thuiskomst werd ze ziek en haar situatie verergerde snel. Uiteindelijk is ze aan een complicatie overleden.

„Rotem was een geweldige vrouw en een toegewijd moeder”, zegt haar familie tegen Israelische media.

De stewardess was in 1970 ooit eenmalig ingeënt tegen mazelen. Achteraf wordt nu gezegd dat ze toen een hogere dosis had moeten krijgen.

El Al heeft alle werknemers opnieuw aangespoord te checken of ze goed zijn beschermd.

Mazalen zijn zowel in Amerika als in Israeel weer aan een enorme opmars bezig. Sinds juli 2018 zijn er in Israël 4292 gevallen bekend geworden. Dat gebeurt vooral in gebieden waar mensen uit religieuze overtuigingen hun kinderen niet laten inenten. In het geval van de overleden stewardess was daar geen sprake van.