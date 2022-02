Deel bewoners zorgcentrum Zuidland kan terug naar huis na brand

Dinsdag kunnen 16 bewoners weer naar huis. Hoe lang het gaat duren voordat iedereen kan terugkeren, is volgens een woordvoerder van Woonstichting De Zes Kernen nog niet duidelijk. „Het gaat in etappes. Nu kunnen de bewoners van de begane grond terug. Op de eerste etage is nog veel waterschade en de bovenste etage moet nog beoordeeld worden.”

De bewoners worden in de tussentijd onder meer opgevangen in een zorghotel. De impact op de bewoners is groot, zegt de woordvoerder van de woonstichting. „We zijn natuurlijk blij dat er geen gewonden zijn gevallen. Maar een brand, en gescheiden worden van huis en haard, het is heel heftig voor ze.”