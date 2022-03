Podcast Generatie T. ‘Dienstplicht lijkt mij een hele goede bootcamp’

Na de aanval van Rusland op Oekraïne is een oorlog in Europa, in bijna tachtig jaar, nog nooit zo dichtbij geweest. In de podcast Generatie T. bespreken vier jonge Telegraafjournalisten wat de inval doet met het veiligheidsgevoel in Nederland. Zijn wij bang voor een 'Derde Wereldoorlog'? En maakt deze dreiging millennials bereid om ook ten strijde te trekken, of is dat gevoel van 'vechten voor je vaderland' niet meer van deze tijd?