’Nu al ontiegelijke prestatie Van der Weijden’

Met een grote sprong ging zwemmer Maarten van der Weijden vanmiddag in Leeuwarden te water in een nieuwe poging de Elfstedentocht te volbrengen. Ⓒ Foto’s Aldo Allessie

Leeuwarden - „Kom op Maarten, maar wel rustig aan!” Onder begeleiding van een lang applaus en veel goedbedoelde adviezen is zwemmer Maarten van der Weijden (38) vanmiddag in de Swettehaven in Leeuwarden te water gegaan. Met een langwerpige zijwaartse sprong startte hij zijn tweehonderd kilometer lange zwemtocht langs de elf Friese steden.