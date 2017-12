Drie gewonden bij steekpartij op vakantiepark

Eén van de slachtoffers is volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

Volgens De Stentor vond de steekpartij plaats in een deel van het park waar veel arbeidsmigranten wonen. De ruit van een woning is ingegooid. Op het glas van de schuifdeur ernaast zijn woorden geschreven. Het lijkt erop dat de tekst met bloed is geschreven, schrijft De Stentor.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en zegt alle drie als verdachte te beschouwen.