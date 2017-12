Klopjacht op ’kleine man’ na overval

De overvaller, die een vuurwapen bij zich had, is ervandoor gegaan met een onbekende buit. De politie is direct gestart met een klopjacht, zo is er een politiehelikopter ingezet.

Volgens RTV Utrecht wordt de overvaller in het verspreide Burgernet-bericht omschreven als een kleine man met een zwarte muts. Hij draagt zwarte kleding met witte jaszakken en een wit merkje op de linkerknie. De verdachte zou zich volgens getuigen voorafgaand aan de overval, even voor achten, opvallend voor de winkel hebben opgehouden.

De 17-jarige kassamedewerker is ongedeerd gebleven maar wel geschrokken.

Son en Breugel

Ook een supermarkt in het Brabantse Son en Breugel werd zaterdagavond overvallen. De dader bedreigde het personeel met een mes. De politie speurt ook hier met een helikopter naar de dader, die te voet is gevlucht. Er is niemand gewond geraakt.