De ex van Eric probeerde hem drie keer te vermoorden

BRUSSEL - Eric Vanderlinden (51) is als onkruid, zegt hij. Want hij vergaat niet. Drie zondagen op rij hebben zijn ex-vrouw en haar minnaar hem geprobeerd te vermoorden. De derde zondag schoten ze van nog geen meter afstand met een harpoen een pijl dwars door zijn hoofd. Maar wonder boven wonder overleefde Vanderlinden ook die aanslag op zijn leven.