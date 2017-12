Verbazing over woord van het jaar

Veel leraren zouden gestemd hebben. „Het was voor ons ook een verrassing”, zegt de directeur van Onze Taal tegen NOS. „We hebben natuurlijk veel onderwijsmensen in de achterban, daar is het wel een ding. En de verkiezing was in de tijd van de onderwijsdemonstraties.”

Plofklas kreeg maar liefst 66 procent van de stemmen. De nummer twee, ’nepnieuws’, kreeg 13 procent van de stemmen.

Brexit

Vorig jaar was ’Brexit’ het woord van het jaar bij Onze Taal, het jaar daarvoor was het ’sjoemelsoftware’. Andere kanshebbers dit jaar waren #MeToo, genderneutraal en weigeroma.

Eerder deze maand koos riep Van Dale op basis van een publieksverkiezing het woord ’appongeluk’ uit tot woord van het jaar. Vorig jaar was het ’treitervlogger’.

Slechtste slogan

De blauwe tegel voor de ’slechtste slogan’ ging naar ’Van kop tot kont, worst in de mond’, passend bij de worstenbroodjes van Millse molen De Korenbloem uit Mill. Andere genomineerde slogans waren ’Voor iedere gleuf een doos’ en ’Alles om uw poes mee te verwennen, ook als u een kater heeft’.

De Avond van Taal werd gewonnen door Aaf Brandt Corstius en Marcel Musters. Zij mogen zich de Taalkenners van 2017 noemen.