’Elektrische auto’s aan boord moeilijke combinatie’

„Het brandgevaar heeft met de accu’s te maken”, meldt hij. „Die houden de elektrische lading vast, en bestaan uit verschillende metalen. Bij een metaalbrand, die ontstaat pas bij heel hoge temperaturen, wordt de hitte doorgegeven. In een laadruim van een schip – waar vanwege efficiëntie vaak alles dicht op elkaar staat – heb je bijna altijd te maken met een geïsoleerde omgeving die hittewerende wanden heeft. Een boot moet je dan zien als een spiegel in een kubus. Het krijgt de functie van een vergrootglas.”

Auto’s zonder opgeladen batterij in het ruim laden is volgens hem niet mogelijk. „Dan krijg je ze de boot namelijk niet op zonder te slepen. Ontladen aan boord kan ook niet, want dan krijg je ze er niet meer af. Ze moeten dus wel met volle accu het ruim in worden gereden.” In eerste instantie werd gemeld dat er slechts enkele elektrische auto’s aan boord van het vrachtschip waren. Later liep dat aantal ineens sterk op, van 25 naar ongeveer 500.