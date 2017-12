Opnieuw serie autobranden in Utrecht

De branden deden zich voor in de wijken Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen, Hoograven en Lunetten.

Sinds eerste kerstdag stonden al circa dertig auto’s in brand in Utrecht. De autoriteiten denken dat groepen jongeren verantwoordelijk zijn voor de branden. De politie onderzoekt de reeks voertuigbranden, maar heeft nog niemand aangehouden.

Ook op andere plaatsen brandden afgelopen nacht auto's uit. Regionale media meldden onder meer autobranden in Amsterdam, Zaandam, Purmerend, Herwijnen, Tilburg, Leeuwarden, Driebergen en het Brabantse dorp Veen.

’Vrije staat Sicilië’

In die laatste plaats is het aansteken van autowrakken traditie geworden onder jongeren, tot ergernis van de autoriteiten. Iemand heeft zaterdag de plaatsnaambordjes van het dorp veranderd. Onder Veen staat nu 'Vrije staat Sicilië'.

Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars bleek eerder al dat het aantal autobranden dit jaar waarschijnlijk hoger zal uitvallen dan vorig jaar. In de eerste drie kwartalen waren er 2802, iets meer dan in dezelfde periode in 2016 en het hoogste aantal in vijf jaar. In Noord-Brabant waren volgens de verzekeringsstatistieken de meeste autobranden. Overigens is brandstichting lang niet altijd de oorzaak. Technische gebreken kunnen ook tot brand leiden.