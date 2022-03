Door Turkse afsluiting Bosporus kunnen Russen minder kruisraketten inzetten

Rusland heeft vooralsnog Turkije gehoor gegeven aan de oproep en het land niet geprovoceerd. Mocht Rusland zich bedenken en toch haar marineschepen door de Bosporus willen laten varen, dan zou er een direct conflict ontstaan tussen Rusland en het land met het één na grootste leger van de NAVO. De gevolgen zouden dan gigantisch zijn.

Verdrag van Montreux

Turkije beroept zich met de afsluiting van de Bosporus op het Verdrag van Montreux uit 1936. Dit stelt dat Turkije het recht heeft om in tijden van oorlog de zeestraten Bosporus en Dardanellen voor oorlogsschepen af te sluiten. Oorlogsschepen hebben echter altijd het recht om naar de basis terug te keren.

Turkije heeft de invasie van Rusland in Oekraïne scherp veroordeeld. Ook hebben de effectieve Turkse Bayraktar TB2 drones het leger in Oekraïne tot nu toe geholpen in de strijd tegen Rusland. Toch temperde de Turkse vice-minister van Buitenlandse Zaken Yavuz Selim Kiran het internationale enthousiasme hierover. De bewindsman stelde dat de drones geen vorm van hulp aan Oekraïne waren. „Private defensie-industrie maatschappijen kunnen zulke afspraken met elkaar maken. Het zijn producten die Oekraïne van een Turkse fabrikant heeft gekocht. Er zijn ook veel andere landen die de Bayraktar TB 2 drones hebben gekocht”, aldus Kiran.

Het is duidelijk dat Turkije Rusland niet te veel voor het hoofd wil stoten. Dat is ook de reden dat Ankara niet meedoet aan de sancties tegen Rusland. Daar had de EU om gevraagd.