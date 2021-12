Eerste meters op natuurijs in Winterswijk door technisch snufje

De Universiteit Twente is betrokken bij de ontwikkeling van de Winterswijkse wonderbaan, die vorig jaar werd geopend. Professor Gerrit Brem en zijn student Michael Hop hebben samen met de Winterswijkse ijsvereniging WIJV en het bedrijf SuperSub – gespecialiseerd in de aanleg van sportvloeren en atletiekbanen – getekend voor dit technische hoogstandje. Ook dit jaar betaalt het zich direct uit.

Donderdagavond om 19.00 uur ging de sproeiploeg van WIJV aan het werk om te testen of de systemen klaar zijn voor de winter. „De eerste helft van de nacht werd bij een buitentemperatuur van min twee tot nul graden een laagje van ongeveer zes millimeter ijs opgebouwd”, laat Hendrik van Prooije namens de ijsvereniging weten. „Daarna kwam er bewolking en westenwind, waarbij de temperatuur opliep tot plus een graad. Het ijs veranderde in borstplaat.” Desalniettemin was het om 08.30 uur Gert Jan Maarleveld die het ijs op ging om zijn eerste rondjes te maken.

Geheim

Het is zeer uitzonderlijk dat na een nachtje matige vorst al kan worden geschaatst. Met onbemande sproeiwagens is in de nacht van donderdag op vrijdag water op de baan aangebracht, want vernevelen van water werkt beter dan de traditionele manier van onder water laten lopen, is in Winterswijk de gedachte.

Maar het geheim van de ijs- en skeelerbaan zit hem vooral in de ondergrond van de ijsvloer. De bodem heeft doorgaans een gemiddelde temperatuur van circa 9 graden en door de ijsvloer nu te isoleren van de grond middels het plaatsen van een bijzondere laag schuimbeton, ligt er sneller ijs en bovendien ontdooit het minder gauw.

Internationaal trok de baan begin dit jaar ook de aandacht. Reporter Matthew Kenyon van BBC World Service heeft vrijwilligers van de vereniging gezelschap gehouden in de nacht van 9 op 10 januari. Winterswijk meldt zich dit jaar ook als nieuwkomer voor het organiseren van een natuurijsmarathon en wil komende winter winnen van gevestigde namen als Noordlaren, Haaksbergen, Veenoord en Nieuw-Buinen.