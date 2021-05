Vrouw opgepakt nadat ze politie vroeg wat ze met lijk van zoon moest doen

Dat meldt de New York Post dat zich baseert op een bericht van Vice News. Toen agenten bij de woning aankwamen, roken ze een vieze geur die werd veroorzaakt door het ontbindende lichaam van haar 53-jarige zoon Kenji.

„Agenten die het lichaam ontdekten, vermoedden dat de zoon al tien dagen eerder was gestorven”, aldus politieagent Hisaru Uemoto.

Op het lichaam van de man, dat op een matras lag, waren volgens de politie meerdere snijwonden in de nek te zien. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend. De Japanse autoriteiten zijn nog in afwachting van de uitslag van de autopsie.

De vrouw is gearresteerd op verdenking van het overtreden van een wet die het verbiedt om een lijk te beschadigen, achter te laten of in bezit te hebben, zo meldde Vice.

„De vrouw leek in de war en wist niet wat ze moest doen, maar we kunnen verder niets over haar motieven kwijt voordat de verdere details zijn onderzocht”, aldus de politie.