Van Gerwen geeft het weg

LONDEN - Hoofdschuddend trok Michael van Gerwen naar de achteruitgang van Alexandra Palace. Zes wedstrijdpijlen liet de 28-jarige Brabander onbenut in de halve finale van het WK darts tegen Rob Cross, die met 6-5 in sets alsnog zegevierde. ,,Aan het einde dacht ik dat ik hem had, maar ik heb mezelf uiteindelijk tekort gedaan”, was Van Gerwen ziedend over zijn gemiste kans op de droomfinale met de afzwaaiende Phil Taylor.