50 kilogram onverschrokkenheid

Esmee Visser juicht na de 5000 meter tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Thialf. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Wanneer de Olympische Spelen plaats vinden? Esmee Visser, 21 jaar jong en na haar verrassende 6.56,60 op de vijf kilometer officieel benoemd tot lid van TeamNL, verbergt in de catacomben van Thialf uit gene haar gezicht in de kraag van haar jas. Eh nee, stamelt ze, geen idee eigenlijk. Van 9 tot en met 25 februari? Oh, bedankt. Dat het plaats vindt in Pyeongchang, ja, dat weet ze toevallig dan weer wel. ,,Leuk. Dat wordt mijn allereerste reis buiten Europa.’’