Tientallen doden bij botsing op hoofdweg Kenia

De bus was in de nacht op weg naar de hoofdstad Nairobi en kwam naar schatting 25 kilometer ten westen van de stad Nakuru in botsing met een vrachtauto. Plaatselijke media citeren autoriteiten die zeggen dat de bus op de verkeerde weghelft reed.

De hoofdweg waar de botsing was, tussen Nakuru en Eldoret, is berucht door de vele dodelijke ongevallen die er gebeuren. De plaatselijke politie noemt het gevaarlijkste stuk weg een zwarte vlek, de Salgaa Blackspot. Er zijn volgens de krant The Daily Nation in 2017 al tien ernstige ongelukken gebeurd waarbij met die van zondag meegerekend meer dan honderd doden zijn gevallen.