’Mijn moeder deed het met mijn vriend, terwijl ik moest bevallen’

De 29-jarige Ryan Shelton en zijn 24-jarige vriendin Jess Aldridge waren tijdens haar zwangerschap van hun tweede kindje ingetrokken in de ruime woning bij haar moeder Georgina en vader Eric, zodat de grootouders hen konden bijstaan in coronatijden. Wat Jess niet kon weten was dat Georgina (44) al binnen enkele weken begon te flirten met Ryan.

Dat resulteerde al snel in een stiekeme relatie. Dat Georgina na twaalf jaar huwelijk een beetje uitgekeken was op Eric was al wel bekend bij Jess, maar toch had ze er niet op gerekend dat haar moeder haar klauwen in haar vriend zou zetten.

In 2019 kwam dochter Georgiana ter wereld Ⓒ Jess Aldridge, Facebook

„Het is het ultieme verraad”, aldus Jess tegenover The Sun. „Je verwacht dat oma verliefd wordt op de baby en niet op de vader. Het was de bedoeling dat ze ons kon bijstaan bij de verzorging van de kinderen, maar in plaats daarvan is ze er met mijn vent vandoor!”

Kort na de geboorte van Reuben, die met een keizersnee ter wereld kwam, liet Ryan de moeder van zijn twee kinderen per sms-je weten een eind aan de driejarige relatie te maken. Toen Jess thuiskwam waren haar ex-vriend en haar moeder er samen vandoor, haar achterlatend met Reuben en zijn twee jaar oude zusje Georgiana. Ryan en zijn nieuwe vlam zijn vijftig kilometer verderop in een andere woning getrokken.

Geconfronteerd met haar schaamteloze gedrag kon de moeder van Jess niets anders uitbrengen dan: „We hebben niet in de hand op wie we verliefd worden.” Jess is inmiddels terug in het tweekamerappartement waar ze ooit met Ryan woonde.