Mysterie rond merkwaardig voorwerp op Australisch strand opgelost

Op Green Head Beach, zo’n 250 kilometer ten noorden van Perth, spoelde het merkwaardige object midden juli aan. Wat het ding was en waarvan het afkomstig was, bleef vooralsnog een raadsel. Afgelopen woensdag gaf het Australische ruimteagentschap ASA wel aan dat het vermoedelijk uit de ruimte afkomstig was.

Dat is nu bevestigd door het Indiase ruimtevaartagentschap. Het object is ruimteafval, afkomstig van een ruimtevaartuig dat gebruikt wordt om satellieten te lanceren. Volgens de Indiase overheid is het nu aan Australië om te beslissen wat het met het brokstuk doet.