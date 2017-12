Brandstichters steeds brutaler: met jerrycan over straat

Waar voorheen nog werd volstaan met een waxinelichtje onder een autoband waarna het hazenpad werd gekozen en de tijd zijn werk deed, wordt de werkwijze nu minder afwachtend. Ook keren de jongeren vaker naar dezelfde plek terug, zo blijkt bij nadere bestudering.

Afgelopen nacht trof fotograaf Michiel van Beers onder meer een jerrycan en een fles met terpentine aan. Iemand had een kerstboom tegen een band aangelegd. De politie laat weten dat de zaken in onderzoek zijn en kan nog niet op de werkwijzen reageren.

Twee keer prijs in dezelfde straat

Vaststaat sowieso dat sommige plekken vaker worden bezocht. Op het Vechtplantsoen in Zuilen was het afgelopen nacht zelfs twee keer prijs. Afgelopen nacht werd ook brand gesticht aan de Spaaklaan in Kanaleneiland. In een zijstraat daarvan, de Pearsonhof, sloegen ze eerder deze maand ook al hun slag. Een huis in Zuilen moest uit voorzorg worden gekoeld.

Lees verder onder de foto

Bij de sportvelden van FC Utrecht wordt het interieur van een Mitsubishi Colt verwoest. Ⓒ Michiel van Beers

Bij elkaar opgeteld was het afgelopen nacht liefst tien keer raak in Utrecht, in de wijken Kanaleneiland, Hoograven, Zuilen en Lunetten. Daar is het overigens elk jaar bingo. Met de jaarwisseling nog te gaan, gingen in de hele stad al dertig auto’s en meerdere personenbusjes en scooters in vlammen op.

Wie na de oliebollen en oudejaarsconference voldaan het bed opzoekt en honderd procent zekerheid voor zijn voertuig wil, moet echt zelf actie ondernemen. „Als je dit tegen wilt houden, zul je je auto in een afgesloten garage moeten zetten of erbij blijven staan”, zegt politiewoordvoerster Lies van Duin.