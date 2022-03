Brand bij grootste kerncentrale van Europa Zaporizja geblust

Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Het complex werd volgens de Oekraïense buitenlandminister „van alle kanten aangevallen” door Russische grondtroepen. Brandweerlieden konden om die reden aanvankelijk niet bij het vuur komen. „Zeer gevaarlijk”, meldde VN-atoomwaakhond IAEA. Volgens de lokale autoriteiten is de situatie inmiddels „onder controle”.

De burgemeester van het nabijgelegen Energodar, in het zuidoosten van Oekraïne, meldde de brand als eerste in een video op Facebook. Hij zei dat het vuur ontstond na een aanval van Russische grondtroepen.

Zelenski: ’Herhaling Tsjernobyl’

In een nachtelijke toespraak naar aanleiding van de aanval op de kerncentrale heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski uitgehaald naar Rusland. Het regime van Vladimir Poetin wil volgens Zelenski „Tsjernobyl herhalen.” Ook beschuldigde hij de Russen van „nucleaire terreur.”

„Geen enkel ander land heeft ooit een kerncentrale beschoten”, zei Zelenski. „Dit is de eerste keer in onze geschiedenis, de eerste keer voor de mensheid.” Hij spreekt van een gerichte aanval van Russische tanks op de kerncentrale.

In zijn toespraak benadrukt Zelenski dat de kernramp in 1986 in Tsjernobyl, waardoor tienduizenden mensen moesten evacueren en honderdduizenden levenslang consequenties ervoeren, veroorzaakt werd door de ontploffing van één reactor. „Zaporizja heeft zes reactoren”, zegt Zelenski. Het ontploffen van de kerncentrale zou volgens hem daarom „het einde van Europa” betekenen. Hij vraagt Europeanen „wakker te worden” en hun politieke leiders op te roepen om op te treden tegen de Russische troepen.

Vlammen en vuur

Op beelden die door The New York Times zijn geverifieerd zijn rondom de kerncentrale vlammen en vuur te zien, maar de krant schrijft dat „onduidelijk is waar deze door veroorzaakt worden.” Het is ook onduidelijk waar in de kerncentrale de brand precies woedde. Regionale autoriteiten melden dat de stralingsniveaus rondom de kerncentrale „normaal” zijn. Amerikaanse autoriteiten bevestigen op basis van de beschikbare informatie ook dat er geen radioactieve straling is vrijgekomen.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba, schrijft op Twitter dat een eventuele ontploffing van de kerncentrale „tien keer groter zal zijn dan Tsjernobyl”, de in 1986 ontplofte kerncentrale ten noorden van Kiev die inmiddels door de Russische troepen veroverd is. „Rusland moet onmiddellijk stoppen met de beschietingen en brandweerlieden doorgang verlenen”, schrijft Koeleba.

De Amerikaanse president Joe Biden deed een oproep aan de Russische autoriteiten om hulpdiensten toe te laten tot de kerncentrale. Ook verzocht hij Russische troepen tot een staakt-het-vuren in het gebied rondom de kerncentrale.

Biden deed de oproep na een telefoongesprek met president Zelenski over de situatie rondom de kerncentrale.

’Ernstig gevaar’

VN-atoomwaakhond IAEA schreef op Twitter op de hoogte te zijn van de „beschietingen” rondom de kerncentrale en met de Oekraïense autoriteiten te overleggen. Het instituut waarschuwt voor „ernstig gevaar” als de reactoren in de centrale geraakt worden door raketaanvallen. Eerder riep IAEA de Russische en Oekraïense troepen op om niet te vechten in het gebied.

Zaporizja is een van de vier operationele kerncentrales van Oekraïne. De centrale bestaat uit zes kernreactoren. De kerncentrale is volgens schattingen goed voor zo’n veertig procent van de Oekraïense elektriciteitsvoorziening.