Drukte bij teststraten, dus ’laat je alleen testen bij klachten’

Een jongen wordt getest op testlocatie E10. Jongeren die op camping Appelhof verblijven, andere toeristen en inwoners van Terschelling kunnen zich laten testen op het coronavirus. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Steeds meer mensen laten zich testen op het coronavirus, en daardoor wordt het erg druk bij de testlocaties, en ook in de laboratoria waar onderzoekers moeten vaststellen of iemand inderdaad besmet is. „Laat je alleen testen bij klachten”, is daarom de oproep waar het ministerie van Volksgezondheid en de regionale gezondheidsdiensten maandag mee komen.