Maltese toerist vast om valse bommelding trein

Ⓒ ANP

BORNE - De politie heeft een 45-jarige toerist uit Malta opgepakt voor het doen van een valse bommelding die ontruiming van de internationale trein tussen Amsterdam en Berlijn tot gevolg had. Het gaat om de man die tegenover de politie beweerde dat hij op Amsterdam-Centraal een dreigbrief had gevonden. Die brief bleek niet te bestaan.