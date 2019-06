Adviesraad: Huawei niet uitsluiten

Het kabinet peinst momenteel over de aanleg van supersnel mobiel internet 5G. Het Chinese Huawei is in principe de goedkoopste en krachtigste kandidaat om Nederland een goede positie te bezorgen in de datawedloop. Dat is niet zonder gevaar; volgens onze inlichtingendiensten bestaat het risico immers dat data via Huawei weglekken richting de Chinese overheid, voor wie de grens tussen staat en markt amper bestaat.

Spionage spreekt weliswaar tot de verbeelding, maar volgens de AIV is dit ’niet de kern van de zaak’. Een groter risico is als Nederland en de EU voor deze techniek afhankelijk worden van één of twee (Chinese) spelers, wat onze positie verzwakt. Europese telecombedrijven als Nokia en Ericsson kunnen dan wel inpakken.

Totale ban

Toch is een totale ban op Huawei niet de oplossing, vindt de AIV, al is het maar omdat technologie van het bedrijf al lang in zendmasten, routers en meterkasten aanwezig is. En waar de VS de Europese landen in een machtsstrijd met China zo ver probeert te krijgen dat ze Huawei blokkeren, draagt dat ook een risico in zich, schrijft de AIV: hoe meer de VS, China en de EU los van elkaar komen te staan, hoe groter de kans op conflicten. Wederzijdse economische en technologische afhankelijkheid heeft volgens de raad een ’dempend effect’ op spanningen.

Wat Nederland en andere EU-landen dan wél moeten doen? Een scheiding maken tussen een kern en een buitenring in het mobiele netwerk bijvoorbeeld, zoals het Verenigd Koninkrijk doet. Of, zoals Frankrijk en Duitsland, duidelijke voorwaarden aan de Chinese telecomreus stellen, bijvoorbeeld dat ze de achterdeur richting Chinese spionagediensten dichthouden. Nederland zou bovendien zelf meer moeten investeren in dergelijke techniek.

Machtsblok

In de houding tegenover China is de EU verdeeld, schrijft de AIV. Toch heeft de EU als machtsblok met 500 miljoen inwoners heus wel wat drukmiddelen tegen China met z’n inwonertal van 1,4 miljard. Gezamenlijk optrekken in de EU is het devies, markttoegang voor Chinese bedrijven het machtsmiddel. Bovenal moeten Nederland en de EU zich ’strategischer’ opstellen en beseffen dat voor China economie, politiek en veiligheid één geheel zijn.