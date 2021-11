Binnenland

Ontsnapt uit quarantaine: ’klopjacht op besmette Nederlandse toeristen in Spanje’

De Spaanse politie in de provincie Cáceres is een klopjacht begonnen op een groep van veertien Nederlanders die is ontsnapt uit hun quarantaineverblijf in de stad Navas del Modroño. Enkele leden van het reisgezelschap bleken besmet met corona, maar ze zijn spoorloos verdwenen.