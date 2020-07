VS: Rusland probeert antisatellietwapen uit

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov beklemtoonde dat Rusland altijd trouw is gebleven aan het beginsel dat de ruimte gedemilitariseerd moet zijn en er geen enkel wapen in mag worden geplaatst. Maar volgens de VS is er half juli een Russische proef gedaan in de ruimte met een wapen dat in ontwikkeling is om satellieten te vernietigen.

Volgens het Russische ministerie van Defensie is er half juli wel een test in de ruimte uitgevoerd, maar niet met een wapen, maar met een nieuwe ’inspectiesatelliet’ die moet kunnen vaststellen in wat voor staat satellieten in de ruimte zich bevinden.

Washington brengt de kwestie komende week ter sprake in gesprekken in Wenen waar met de Russen wordt overlegd over een nieuw wederzijds verdrag voor de beperking van kernkoppen.