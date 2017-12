Harde wind verhindert vuurwerk Vlaamse kust

Ⓒ Frank van Vleuten

OOSTENDE - Het traditionele nieuwjaarsvuurwerk in de Belgische kustplaats Oostende, in enkele nabijgelegen badplaatsen en in de stad Brugge zijn afgelast als gevolg van het slechte weer. De streek ondergaat zondag harde rukwinden met aan de kust snelheden tot 90 kilometer per uur en bovendien veel regen.