LIVE | Drie boeren aangehouden; collega’s uit protest naar de politie

Buitenland

Politie Zuid-Afrika staat voor een raadsel na vondst lichamen van 21 jongeren in een kroeg

De politie in Zuid-Afrika tast nog altijd in het duister over de doodsoorzaak van 21 jongeren die zondagochtend levenloos zijn aangetroffen in een kroeg in de stad Oos-Londen. 31 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen liggen daar maandag nog steeds.