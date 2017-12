Al ruim 50.000 euro gedoneerd na brand omgekomen kinderen

Door de felle brand kwamen een jongen van zes jaar en een meisje van vijf om het leven. De politie begint dinsdag met forensisch onderzoek in de woning, vertelt een woordvoerder. Daaruit zal onder meer moeten blijken hoe de brand is ontstaan. Zaterdag is een kort eerste onderzoek gedaan, maar was het nog erg warm binnen. De lichamen van de kinderen zijn geborgen en de woning is verzegeld.

Beide ouders liggen nog in het ziekenhuis. Buurtgenoten kwamen zaterdagavond op straat bijeen voor het huis aan de Laan van de Marel om over de tragische gebeurtenis te praten.