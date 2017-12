’Het lijkt hier wel oorlogsgebied’

,,Deze dagen moet je hier eigenlijk niet willen zijn. Mijn kleine dochter is er doodsbang voor. Maar mijn man kon dit jaar niet vrij krijgen tussen kerst en oud en nieuw. Vorig jaar dacht ik al: het lijkt in deze tijd wel of we in een oorlogsgebied leven”, zegt een buurtbewoonster. Ze wil anoniem blijven, omdat er heel verschillend gedacht wordt over het carbidschieten - een oude traditie in Kampen. De schutters wilden alleen genoegen nemen met een compromis. Afschaffen was wat hen betreft niet aan de orde.

,,Voorheen werd er al vanaf de herfstvakantie met carbid geschoten in deze wijk. De gemeente heeft de overlast willen beperken door het een bepaalde periode toe te staan. Daar is ook overleg over geweest met de bewoners. Wij wilden voor de kinderen, in verband met hun bedtijd, graag dat er tussen 18 en 21 uur geschoten wordt. Maar dat kregen we er als bewoners niet door. Verder houden de schutters zich keurig aan de afspraken. Vanochtend om acht uur werd de grote container met hout al geplaatst en vanaf 10 uur wordt er geschoten”, aldus de buurtbewoonster.

In en rond de wijk Brunnepe zijn minstens vier plekken waar - in de straten - met carbid geschoten wordt. Er zijn hekken geplaatst en de gedoogplekken zijn aangegeven met verkeersborden met een melkbus erop.