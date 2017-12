Vliegtuig ontruimd om ’Allah akbar’

Hulpdiensten rukten massaal uit. De man werd opgepakt door de Spaanse politie en alle bagage werd uitgeladen om te worden gecontroleerd. Ook het toestel werd doorzocht. Er werd niets gevonden dat met een mogelijke aanslag in verband kon worden gebracht.

De reizigers moesten uren in de terminal wachten. Toen het vliegtuig eindelijk werd vrijgegeven, waren de piloten ‘uit hun werk- en rusttijden gelopen’. Iedereen werd in hotels ondergebracht. Gisteren zijn ze alsnog veilig op Schiphol aangekomen.

Transavia bevestigt het incident. ,,Een passagier die verdachte leuzen riep, is door ons overgedragen aan de autoriteiten. Dat hebben we uit veiligheidsoverwegingen gedaan. Wat er met hem is gebeurd weten we niet. Hij is in ieder geval de volgende dag niet mee teruggevlogen”, aldus een woordvoerster.

Volgens lokale bronnen zou de in Spanje wonende man weer op vrije voeten zijn, omdat kwade bedoelingen niet kunnen worden aangetoond. ,,Het lijkt vals alarm. De terreurdreiging is zo groot dat al snel het ergste wordt gevreesd. Dat begint op massahysterie te lijken. Mensen raken tegenwoordig gelijk in paniek”, aldus commentaar in ‘Diario de Sevilla’.