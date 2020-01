Democraten niet overtuigd van ’acute dreiging’ Soleimani

Soleimani werd vorige week donderdag gedood door een Amerikaanse raketaanval op het vliegveld van Bagdad. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Het is afgevaardigden van de Amerikaanse regering woensdag niet gelukt de Democraten in het Congres te overtuigen dat de omgebrachte Iraanse generaal Qasem Soleimani een „onmiddellijke dreiging” vormde voor de VS.