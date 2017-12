Massahuwelijk op oudejaarsavond in Indonesië

1 / 2 1 / 2 Ⓒ REUTERS

JAKARTA - Honderden mensen zijn in Indonesië kort voor de jaarwisseling gelijktijdig in het huwelijksbootje gestapt. Bijna 450 stelletjes verzamelden zich enkele uren voor middernacht in een grote tent in het centrum van hoofdstad Jakarta. Daar konden ze bidden met familieleden voordat ze hun trouwcertificaten tekenden.