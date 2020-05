Richard de Mos ontstemd over afwijzing Haags burgemeesterschap

Ook Bert Blase, oprichter van hervormingsbeweging Code Oranje en momenteel waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, zegt dat hij geen kans meer maakt op de baan. Blase had eveneens zijn sollicitatie naar buiten gebracht.

In een gezamenlijke verklaring laten De Mos en Blase weten: „Zonder openbaarheid en zonder verantwoording wijst de commissaris kandidaten af die het hem lastig maken. Niemand heeft zicht op dit proces. Kandidaten die zich keurig aan zijn wensen hebben gehouden, gaan nu door.”

Verdenking corruptie

De Mos is de oprichter en leider van de grootste fractie in de Haagse gemeenteraad, de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hij stapte vorig jaar op als wethouder. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van ambtelijke corruptie. Hij zou bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties. Het onderzoek daarnaar loopt nog steeds. De raad verweet De Mos een gebrek aan integriteit.

Vanwege het onderzoek deed de Rijksrecherche vorig jaar invallen in de werkkamers en woningen van De Mos en van collega-wethouder en partijgenoot Rachid Guernaoui. Enkele dagen later werd hun partij uit het stadsbestuur gezet. De Mos keerde als fractievoorzitter terug in de gemeenteraad. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. Eerder zat hij in de Tweede Kamer voor de PVV.

Wisseling van de burgerwacht

De nieuwe burgemeester moet op 1 juli aan zijn of haar baan beginnen. De vorige burgemeester, Pauline Krikke, stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. Sinds haar vertrek neemt oud-minister Johan Remkes waar als burgemeester van Den Haag.

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, gaat niet in op de berichten. In een verklaring laat hij weten dat hij een geheimhoudingsplicht heeft. „Zoals in alle gemeenten is de wettelijk voorgeschreven procedure gevolgd. De gemeenteraad stelt een profielschets op, de commissaris van de Koning ontvangt de brieven en stelt op basis van zijn gesprekken met kandidaten een selectie voor van kandidaten die geschikt geacht worden en passen binnen de profielschets”, stelt Smit wel.