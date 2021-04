Burgemeester Halsema wil alcohol en lachgas in parken kunnen verbieden

Daartoe heeft burgemeester Halsema een speciale verordening in het leven geroepen, als onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als het te druk wordt, wil de Amsterdamse burgemeester in bepaalde gebieden en tijdstippen verboden in kunnen stellen.

’Met de opmars van de lente is het de verwachting dat er in de stad de komende tijd vaker sprake zal zijn van extreme drukte’, aldus de verordening.

Festivalstemming in park

Met name in het Vondelpark was het de afgelopen maanden, zowel op mooie dagen in februari als in maart, enorm druk als gevolg van het mooie weer. Het leidde volgens velen tot een festivalstemming in het park. Sindsdien is het park regelmatig in de loop van de middag afgesloten voor bezoekers omdat volgens de gemeente eenzelfde drukte dreigde.

De drukte in Amsterdamse parken leidde ook vaak tot enorme hoeveelheden rommel die door de bezoekers werden achtergelaten. Ⓒ ANP/HH

Tegelijkertijd werd in de parken een grote bende achtergelaten. Bezoekers namen hun eigen rommel in veel gevallen niet mee naar huis; ook werd de troep niet in een prullenbak gegooid.

In de hoofdstad zijn de parken een belangrijke ontmoetingsplaats, omdat veel Amsterdammers in relatief kleine woningen leven en daarbij vaak geen balkon hebben.