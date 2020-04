Studenten konden vanuit huis inloggen op een robot die namens hen de buluitreiking bijwoonde. Om het toch een beetje persoonlijk te maken hadden de robots een tablet als ’gezicht’ en daarop was een live videoverbinding met de student te zien. De apparaten hadden bovendien een toga aan en een baret op.

De robots deden aan ’social distancing’. Niet omdat dat nodig was - het zijn per slot van rekening apparaten -, maar om het goede voorbeeld te geven. Ⓒ FOTO REUTERS

De robots reden stuk voor stuk het podium over, om ’hun’ bul in ontvangst te nemen van rector Kenichi Ohmae. Nadat Ohmae de studenten via het scherm had gefeliciteerd, kregen ze applaus van het universiteitspersoneel.

De deelnemende studenten vonden de robotische buluitreiking een bijzondere ervaring. Ⓒ FOTO REUTERS

De studenten waren blij met de robots als plaatsvervangers. „Ik vond het een bijzondere ervaring om de bul in een publieke ruimte in ontvangst te nemen, terwijl ik eigenlijk thuis zat”, aldus student Kazuki Tamura, die zijn masters diploma had gekregen tijdens de ceremonie.

Rector Kenichi Ohmae wilde met de robotceremonie een voorbeeld zijn voor andere onderwijsinstellingen. Ⓒ FOTO REUTERS

De Business Breakthrough Universiteit hoopt met de robotceremonie een voorbeeld te zijn voor andere onderwijsinstellingen die zoeken naar oplossingen voor problemen die de coronacrisis veroorzaakt.