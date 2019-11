Integreren dankzij de EU

Een jonge Syrische vluchteling bedelt in een tunnel onder Galatabrug naar het oude centrum van Istanbul. Ⓒ Foto EPA

ISTANBUL - Het is lawaaierig in de Ihsan Serif-school in Istanbul. Kinderen schreeuwen door elkaar heen in de klas, maar als we binnenkomen, wordt het plotseling stiller. De jochies doen nog eventjes stoer, de meisjes zijn verlegener. „Ze kunnen best goed Turks praten, maar met Turks schrijven hebben ze nog problemen”, zegt onderwijzeres Sibel Korkmaz.