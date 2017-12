Spaans dorp vierde nieuwjaar om 12 uur... ’s middags

Spanjaarden mogen dan spreekwoordelijk de neiging hebben zaken uit te stellen (’mañana, mañana’), maar in Villar de Corneja, een dorpje ten westen van Madrid, zijn ze vrij vlot: zondagmiddag om 12.00 uur vierden ze daar alvast de komst van 2018.

De reden is minder vooruitstrevend. Het gros van de inwoners van het afgelegen dorpje is de 75 jaar inmiddels gepasseerd en heeft geen zin om zo laat op te blijven. En dus ging - alweer voor de dertiende keer op rij - het gemeentelijke vuurwerk al om 12.00 uur de lucht in. Voor de bejaarde inwoners en voor de nieuwsgierigen die daar de laatste jaren op af komen, meldt hln.be.